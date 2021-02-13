Написать заголовки и планы (ТЗ) 20 статей для канала на Яндекс.Дзене

$7
КопирайтингЗакрыт6 заявок907 просмотров
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Придумать 20 заголовков для статей, которые будут интересны аудитории Дзена старше 45 лет, а также 20 планов (ТЗ) для написания этих статей другими авторами.

Тема канала – артисты СССР (эстрадные певцы и певицы, актеры и т. д.).

ВАЖНО! Заголовки и планы статей должны отражать реальность и быть такими, чтобы по ним копирайтеры

смогли выписывать текст. Поэтому не берите темы, в которых не разбираетесь.

3 года назад
lightstring
Игорь 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
S1smiley3d1
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$7
3 дня
С момента создания платежа и назначения выбранным исполнителем – ни одного сообщения. В итоге срок вышел и всё. Не понятно, когда ждать выполненную работу и ждать ли. При этом вижу, что каждый день исполнитель онлайн. Пока еще жду, что Дмитро оперативно выйдет на связь и исполнит взятые на себя обязательства. В случае, если работа будет сдана в течение суток с момента публикации этого отзыва, готов рассмотреть вопрос со сменой отрицательного отзыва на положительный.
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