Написать заголовки и планы (ТЗ) 20 статей для канала на Яндекс.Дзене

Придумать 20 заголовков для статей, которые будут интересны аудитории Дзена старше 45 лет, а также 20 планов (ТЗ) для написания этих статей другими авторами.

Тема канала – артисты СССР (эстрадные певцы и певицы, актеры и т. д.).

ВАЖНО! Заголовки и планы статей должны отражать реальность и быть такими, чтобы по ним копирайтеры

смогли выписывать текст. Поэтому не берите темы, в которых не разбираетесь.