Нужно написать текста для сайта (кормовые добавки)

КопирайтингЗакрыт11 заявок824 просмотра
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Добрый день

Ищем специалиста который уже писал и погружался в тему домашних животных.

Нам нужно написать продающий контент для сайта (природные добавки для кормов)

Архитектура сайта готова(работаем в https://www.figma.com/), частично написаны текста (нужен рерайт), осталось наполнить блоки нужным текстом.

3 года назад
guest_1613380206291
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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