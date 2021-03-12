Написать 10 кулинарных статей

Привет! ArtCraft — крупнейшая образовательная платформа компьютерной графики в Восточной Европе. Мы запускаем новое медиа по теме CG, геймдева, искусства и всего, что с этим связано. Поэтому сейчас мы ищем райтеров из индустрии. Будем рады познакомиться, если ты: ✔️Работаешь ...
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Требуется человек для написания статей на кулинарную тематику. Условия 80р 1к знбп. желателен для связи скайп.
Дмитрий в ТЗ добавил 3 пунктом указание характеристик блюда, и ниже под ТЗ проверка. (2 нюанса), ТЗ во вложении задачи.
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