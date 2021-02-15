Срочно расписать игровую структуру AAA игры последних 2-х лет

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Срочно нужно расписать игровую структуру, main goal и secondary goals AAA игры последних 2-х лет. В идеале хотелось бы Ori and the Will of the Wisps. Также нужно сделать скриншот который лучше всего показывает in game action, расписать на какую аудиторию нацелена игра и почему она успешная.В идеале нужно написать на английском, но можно и на русском.Референс текстов и скриншота в прикреплённых файлах.

3 года назад
guest_1613410303852
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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