Оставить много отзывов на hotline, price.ua. Только Украина

Добрый день. Нужно прочитать три мои книги (на ваш выбор) на Литрес, оставить к ним отзывы на том же сайте. Именно прочитать, а не пробежаться глазами. Сроки на ваше усмотрение. Книги пришлю вам на эл.почту. ...