Gavrilov_Danii

Пишу тексты для landing page, e-mail рассылок и социальных сетей.

Добрый день, меня зовут Даниил. Я копирайтер. Набираюсь опыта в этой сфере поэтому готов работать за минимальную оплату. В команде со мной есть редактор текстов и UX/UA дизайнер. Готовы выполнять комплексные задачи по редактуре, созданию дизайна для landing page, написанию продающих текстов, e-mail рассылок, постов для социальных сетей.

Если выше нет услуги которая вам нужна, мы можем обсуди детали задачи и приступить к выполнению.

В чем преимущества роботы с нами:

• не завышаем цены, за опыт и имена

• готовы браться за проекты любой сложности, для получения опыта в данных сферах

• если вы находитесь в городе Киеве, будем рады лично встретиться и обсудить детали работы. Это сделает наше сотрудничество более приятным и продуктивным;

• по вашему желанию готовы выполнить тестовое задание;

• готовы на долгосрочное сотрудничество.

Будем рады нашему сотрудничеству.