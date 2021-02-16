Статья для укр/рус сегмента Wiki

КопирайтингЗакрыт2 заявки873 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен автор с опытом написания и публикации статей в укр/русс Вики сегменте, которая пройдет модерацию.

Информацию для скелета статьи дам.

Тема - препарат/действующее вещество для лечения орфанного заболевания.

Только через безопасную сделку.

Пожалуйста, откликаясь, будьте готовы в личной переписке показать примеры ваших работ.

Жду стоимость и срок выполнения

3 года назад
RoKsetup
Евгений 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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