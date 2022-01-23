Доработки сайта на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1275 просмотров
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Добрый день! Необходимы доработки сайта Wordpress. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1KFAPvvgyeRk7nXHTU_tA0xRLFvEMMOQt3Ym06zRKfFs/edit?usp=sharingПросьба к заявке прикрепить стоимость и сроки. Спасибо :)

WordPress
2 года назад
sosnovskij
Сергей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад