Вывести и настроить поисковую форму на сайте dle

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка626 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно вывести и настроить поисковую форму на главной странице сайта на движке dle.

Это будет дополнительная форма поиска, не основная.

Нужно сделать что бы поиск работал(искал) только по одному разделу(категории).

При вводе запроса должны выпадать результаты.

Нужен человек, который отлично знает dle. А если можете верстать - будут работы и по верстке! (нужно сделать всякие небольшие элементы и несколько страниц).

2 года назад
klicker
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад