Перенос сайта с Wordpress на Bitrix

Нужно перенести "один в один" сайт с Wordpress на Битрикс.

Сайт на 3 языках - русский, английский, КИТАЙСКИЙ!

Объем порядка 150 разношерстных страниц (на каждом языке) плюс 3000 записей в новостном блоге (только на русском языке).

Никакого необычного функционала нет - тупо сверстанные на Bootstrap страницы, некоторые с геморройной версткой.

Нужен специалист, который сможет бОльшую часть рутины автоматизировать - вручную переносить тысячи страниц явно не лучшее решение.

Прошу указать примерную вилку бюджета (от и до) и сроки. Ссылку на сайт дам в личке.