Перенос сайта с Wordpress на Bitrix

Здраствуйте! На сайте под управлением WP необходимо сделать несколько правок: - добавить overlay для слайдера - поменять меню в шапке - еще несколько мелочей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести "один в один" сайт с Wordpress на Битрикс.
Сайт на 3 языках - русский, английский, КИТАЙСКИЙ!
Объем порядка 150 разношерстных страниц (на каждом языке) плюс 3000 записей в новостном блоге (только на русском языке).
Никакого необычного функционала нет - тупо сверстанные на Bootstrap страницы, некоторые с геморройной версткой.
Нужен специалист, который сможет бОльшую часть рутины автоматизировать - вручную переносить тысячи страниц явно не лучшее решение.
Прошу указать примерную вилку бюджета (от и до) и сроки. Ссылку на сайт дам в личке.
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