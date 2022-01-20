Всем здравствуйте! Сайт: https://ledsneakersmsk.ru/ 1) Есть проблема с заявками периодически не приходят. Приходиться обновлять КЭШ, помогает на время. Чаще это происходит с мобильных. Нужно: Решить проблему или заменить плагин. 2) На главной показываются картинки полного размера. Нужно сделать что ...
Нужна интеграция поставщиков на cms opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт работает на опенкарт. 4 поставщика уже привязали нужно еще 7. по апи все подробности в переписке покажу пришлю. в начале пишите "хочу на море"
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