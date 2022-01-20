Доработки на Битрикс Аспро

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок916 просмотров
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Есть ТЗ. Нужно произвести ряд доработок. Подробности кандидатам.

2 года назад
sv1980
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад