Сайт на WP - сломались формы обратной связи

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок1258 просмотров
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Данная проблема возникала и раньше, периодически снова повторяется. В админке вижу формируются заявки, но на почту не отправляются. Ранее находили проблему с конфликтом скриптов. Нужно найти и исправить проблему. Сайт в ПМ

2 года назад
seoacc
Михаил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад