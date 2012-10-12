support_3wstyle

Юлия support_3wstyle

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Поддержка сайтов

  • Требуется помощь Perl-программиста

    $50

    Для сайта alterbrand.ru нужно добавить блок с заголовком "Интересные факты" на все страницы сайта, кроме главной и "Контакты". Блок должен размещаться в конце основного текста страниц. Под заголовком блока должен отображаться текст, который берется случайным ...

    Perl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка шаблонов MS Word

    Требуется разработка фирменного стиля для нашего клиента. есть наброски в кривых. Необходимо оформление двух бланков в word (полноценные шаблоны со всеми уровнями заголовков, с таблицами, списками и пр.элементами.) А так же оформление стандартного КП клиента ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка шаблонов MS Word (.dot, .dotx)

    Требуется разработка фирменного стиля для нашего клиента. есть наброски в кривых. Необходимо оформление двух бланков в word (полноценные шаблоны со всеми уровнями заголовков, с таблицами, списками и пр.элементами.) А так же оформление стандартного КП клиента ...

    Фирменный стиль2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Видеомонтаж продолжительностью около часа

    Есть ролик dvd нашего клиента (общая продолжительность около часа). Требуется на его основе создать ролик для показа в магазине клиента - наложить легкую джазовую мелодию, "разбавить" мастер-классы фотографиями наборов http://www.twisting.ru/products/sets/ и фотографиями работ http://twisting.ru/twistingworld/photo/, Можно вставить несколько ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
bockor
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$33
10 баллов
11 лет назад
Требуется помощь Perl-программиста
Очень доволен совместной работой. Задача была поставлена четко. Оплата своевременна, рекомендую.
Большое спасибо за работу! Исполнитель показал себя настоящим профессионалом: разработал функционал в мгновение ока, провел интеграцию с сайтом, дал подробную инструкцию по дальнейшему использованию. Будем обращаться еще.
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