support_3wstyle

Для сайта alterbrand.ru нужно добавить блок с заголовком "Интересные факты" на все страницы сайта, кроме главной и "Контакты". Блок должен размещаться в конце основного текста страниц. Под заголовком блока должен отображаться текст, который берется случайным ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется разработка фирменного стиля для нашего клиента. есть наброски в кривых. Необходимо оформление двух бланков в word (полноценные шаблоны со всеми уровнями заголовков, с таблицами, списками и пр.элементами.) А так же оформление стандартного КП клиента ...Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка фирменного стиля для нашего клиента. есть наброски в кривых. Необходимо оформление двух бланков в word (полноценные шаблоны со всеми уровнями заголовков, с таблицами, списками и пр.элементами.) А так же оформление стандартного КП клиента ...Фирменный стиль2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть ролик dvd нашего клиента (общая продолжительность около часа). Требуется на его основе создать ролик для показа в магазине клиента - наложить легкую джазовую мелодию, "разбавить" мастер-классы фотографиями наборов http://www.twisting.ru/products/sets/ и фотографиями работ http://twisting.ru/twistingworld/photo/, Можно вставить несколько ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад