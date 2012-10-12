support_3wstyle

Требуется разработка фирменного стиля для нашего клиента. есть наброски в кривых. Необходимо оформление двух бланков в word (полноценные шаблоны со всеми уровнями заголовков, с таблицами, списками и пр.элементами.) А так же оформление стандартного КП клиента ...