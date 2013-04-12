Видеомонтаж продолжительностью около часа

Есть ролик dvd нашего клиента (общая продолжительность около часа).

Требуется на его основе создать ролик для показа в магазине клиента - наложить легкую джазовую мелодию, "разбавить" мастер-классы фотографиями наборов http://www.twisting.ru/products/sets/ и фотографиями работ http://twisting.ru/twistingworld/photo/,

Можно вставить несколько слайдов с текстом а-ля "Игрушки из воздуха", "Твистинг - это весело", "Моделирование из воздушных шариков", "Надуй себе друга!" ну и т.п..

Интересует бюджет и сроки