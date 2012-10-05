срочно нужен видеодизайнер, киев.
Презентация сайта.
Требуется:
видеоролик по презентации-тематике(для взрослых) работы сайта
сюжет: названия-заставки-обыграть юмористическую ситуацию (анекдот и т.д.)-с положительным итогом-или положительным подтекстом- еще раз заставка.
До 3 минут.Замысел, раскадровка фильма Планы кадров.
Озвучивание приятный женский голос(желательно на украинском )+ по ситуации мужской.
Наличие скайпа для переговоров(микрофон-наушники)
Оплата вебмани в рублях. 50% черновой вариант 50% итог.
Цена до 100 долларов (в рублях) или отдельно обговаривается.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать ролик на youtube , ок 3 минут Тема ролика будет что-то типа этого, все Тесксты мы предоставляем (будут на английском) http://www.youtube.com/watch?v=_VIrFkDYxvM Но хотелось что более оригинальне ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянной основе требуются люди, которые будут обрабатывать аудиофайлы – убирать шумы, вырезать паузы и лишнюю информацию, улучшать качество, очищать от помех аудио с целью создания качественной аудиозаписи.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Всем привет! Нужно сделать видео-ролик. Звуковое и музыкальное оформление. Можно использовать готовые элементы, наработки и т.п. Длительность примерно 5 минут Материалы предоставлю: *фотографии *видео *текст *пожелания ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть флеш-баннер вот такого плана http://www.flashxml.net/banner-rotator.html, надо сделать из него видео. Звука во флеше нет, просто видео. Задача срочная.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть заказ на создание видео-ролика. Компания занимается привлечением инвестиций. В видео надо подчеркнуть основные отличия компании, принципы, гарантии. По длине видео ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сделать видео для сайта http://agentprice.ru в котором будет рассказываться о том, как воспользоваться сервисом. От заполнения заявки, до получения ссылок с товарами по цене ниже. Посетителю должно быть понятно и видно как будет проходить ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Проект для мобильных, оперативных, амбициозных и экстремальных авантюристов!)) Необходим вирусный ролик о новом офисе клиента в регионе. Его только открыли, частично там идет ремонт, а конкуренты распространяют слухи, то у там все ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходима помощь в декодировании RTSP потока с IP камеры "налету". Есть ряд требований к выходному потоку (определенный кодек звука). Доступ к потоку организуем через Интернет. При положительном результате от вас необходима инструкция по применению вашего ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужно сделать крутое видео про сайт: с продуманным вместе сценарием, хорошим, интересным дизайном текстов, монтажом, звуком. Возможно, сделаем несколько вариантов и с разным сценарием. Имеется англоязычный пример того, что хочется получить в ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт13 лет назад