Обработка аудио файла.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок253 просмотра

На постоянной основе требуются люди, которые будут обрабатывать аудиофайлы – убирать шумы, вырезать паузы и лишнюю информацию, улучшать качество, очищать от помех аудио с целью создания качественной аудиозаписи.

13 лет назад
koshka_kgss
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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