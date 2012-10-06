На постоянной основе требуются люди, которые будут обрабатывать аудиофайлы – убирать шумы, вырезать паузы и лишнюю информацию, улучшать качество, очищать от помех аудио с целью создания качественной аудиозаписи.
Видеодизайнер
срочно нужен видеодизайнер, киев.
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