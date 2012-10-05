Создать ролик на youtube для компании

Здравствуйте,

Нужно создать ролик на youtube , ок 3 минут

Тема ролика будет что-то типа этого, все Тесксты мы предоставляем (будут на английском)

http://www.youtube.com/watch?v=_VIrFkDYxvM

Но хотелось что более оригинальне в начале добавить чтобы привлесь внимание клиентов

http://www.youtube.com/watch?v=eCMn-KNCwDM&feature=context-cha

Пожалуйста присылайте свои цены и сроки так как это важно.