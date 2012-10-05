Москва. Оцифровка CD в MP3

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Закрыт3 заявки186 просмотров

Задача оцифровать CD в mp3

всего 5 стандартных муз.альбомов передаю - получаю от вас mp3 файлы

В mp3 должны быть полностью прописаны основные теги ID3v: альбом, название трека, исполнитель итп

Пожалуйста, присылайте свои цены и сроки

13 лет назад
weblansir
Игорь 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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