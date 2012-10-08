Ищу звукомонтажёра (звук для видеороликов)

Добрый день!

Ищу ответственного специалиста для регулярной работы (несколько заказов в месяц) - изготовление звуковых дорожек для видеороликов.

Чаще всего - простые информационные ролики, где дикторская речь не подгоняется под видео, а только звуковыми эффектами поддерживаются события в видеоряде. В таких роликах сначала обычно делается звук, а потом уже видео подгоняется под слова дикторов.

Но бывают постановочные ролики, где нужно и дикторские голоса синхронизировать с артикуляцией актёров.

Со своей стороны предоставляю ТЗ с текстом для дикторов, описанием нужного стиля музыки и нужных эмоциональных акцентов в речи и музыке.

От вас - запись дикторов (с их режиссурой - скорость чтения, эмоции и т.п.), подбор музыки (одна или несколько в ролике, если есть явная смена настроения), подбор звуковых эффектов ну и, конечно, общее сведение ролика.

При необходимости могу предоставить проверенную базу дикторских голосов.

Сроки производства - 1-2 рабочих дня.

В первое время оплата 50/50 (предоплата и расчет по завершению проекта). В будущем желательно перейти на расчет по итогам месяца, чтобы уменьшить количество суеты.

Пожалуйста, обязательно указывайте примеры ваших работ и их стоимость, чтобы я мог наглядно оценить соотношение цена/качество.