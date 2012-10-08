Задача оцифровать CD в mp3 всего 5 стандартных муз.альбомов передаю - получаю от вас mp3 файлы В mp3 должны быть полностью прописаны основные теги ID3v: альбом, название трека, исполнитель итп ...
Ищу звукомонтажёра (звук для видеороликов)
Добрый день!
Ищу ответственного специалиста для регулярной работы (несколько заказов в месяц) - изготовление звуковых дорожек для видеороликов.
Чаще всего - простые информационные ролики, где дикторская речь не подгоняется под видео, а только звуковыми эффектами поддерживаются события в видеоряде. В таких роликах сначала обычно делается звук, а потом уже видео подгоняется под слова дикторов.
Но бывают постановочные ролики, где нужно и дикторские голоса синхронизировать с артикуляцией актёров.
Со своей стороны предоставляю ТЗ с текстом для дикторов, описанием нужного стиля музыки и нужных эмоциональных акцентов в речи и музыке.
От вас - запись дикторов (с их режиссурой - скорость чтения, эмоции и т.п.), подбор музыки (одна или несколько в ролике, если есть явная смена настроения), подбор звуковых эффектов ну и, конечно, общее сведение ролика.
При необходимости могу предоставить проверенную базу дикторских голосов.
Сроки производства - 1-2 рабочих дня.
В первое время оплата 50/50 (предоплата и расчет по завершению проекта). В будущем желательно перейти на расчет по итогам месяца, чтобы уменьшить количество суеты.
Пожалуйста, обязательно указывайте примеры ваших работ и их стоимость, чтобы я мог наглядно оценить соотношение цена/качество.
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