Ищу звукомонтажёра (звук для видеороликов)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки479 просмотров

Добрый день!

Ищу ответственного специалиста для регулярной работы (несколько заказов в месяц) - изготовление звуковых дорожек для видеороликов.

Чаще всего - простые информационные ролики, где дикторская речь не подгоняется под видео, а только звуковыми эффектами поддерживаются события в видеоряде. В таких роликах сначала обычно делается звук, а потом уже видео подгоняется под слова дикторов.

Но бывают постановочные ролики, где нужно и дикторские голоса синхронизировать с артикуляцией актёров.

Со своей стороны предоставляю ТЗ с текстом для дикторов, описанием нужного стиля музыки и нужных эмоциональных акцентов в речи и музыке.

От вас - запись дикторов (с их режиссурой - скорость чтения, эмоции и т.п.), подбор музыки (одна или несколько в ролике, если есть явная смена настроения), подбор звуковых эффектов ну и, конечно, общее сведение ролика.

При необходимости могу предоставить проверенную базу дикторских голосов.

Сроки производства - 1-2 рабочих дня.

В первое время оплата 50/50 (предоплата и расчет по завершению проекта). В будущем желательно перейти на расчет по итогам месяца, чтобы уменьшить количество суеты.

Пожалуйста, обязательно указывайте примеры ваших работ и их стоимость, чтобы я мог наглядно оценить соотношение цена/качество.

13 лет назад
welcome2red
Александр 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Москва. Оцифровка CD в MP3

    Задача оцифровать CD в mp3 всего 5 стандартных муз.альбомов передаю - получаю от вас mp3 файлы В mp3 должны быть полностью прописаны основные теги ID3v: альбом, название трека, исполнитель итп ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация сайта.

    $100

    Требуется: видеоролик по презентации-тематике(для взрослых) работы сайта сюжет: названия-заставки-обыграть юмористическую ситуацию (анекдот и т.д.)-с положительным итогом-или положительным подтекстом- еще раз заставка. До 3 минут.Замысел, раскадровка фильма Планы кадров. Озвучивание ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать ролик на youtube для компании

    Здравствуйте, Нужно создать ролик на youtube , ок 3 минут Тема ролика будет что-то типа этого, все Тесксты мы предоставляем (будут на английском) http://www.youtube.com/watch?v=_VIrFkDYxvM Но хотелось что более оригинальне ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка аудио файла.

    На постоянной основе требуются люди, которые будут обрабатывать аудиофайлы – убирать шумы, вырезать паузы и лишнюю информацию, улучшать качество, очищать от помех аудио с целью создания качественной аудиозаписи.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Монтаж домашнего видео

    $10

    Всем привет! Нужно сделать видео-ролик. Звуковое и музыкальное оформление. Можно использовать готовые элементы, наработки и т.п. Длительность примерно 5 минут Материалы предоставлю: *фотографии *видео *текст *пожелания ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать видеообзор или видеотур для сайта

    $50

    Требуется сделать видео для сайта http://agentprice.ru в котором будет рассказываться о том, как воспользоваться сервисом. От заполнения заявки, до получения ссылок с товарами по цене ниже. Посетителю должно быть понятно и видно как будет проходить ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вирусный ролик для клиента с известным брендом

    $2500

    Проект для мобильных, оперативных, амбициозных и экстремальных авантюристов!)) Необходим вирусный ролик о новом офисе клиента в регионе. Его только открыли, частично там идет ремонт, а конкуренты распространяют слухи, то у там все ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад