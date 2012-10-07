Склейка 3 видеороликов в 1

Добрый день, уважаемые веб-лансеры!

Публикую свой первый проект на данном сайте, так как вынужден был уйти с фриланса, ввиду его идиотизма.

Задача, собственно, описана в заголовке.

Полагаю, что работы на 2 минуты, для тех, кто разбирается в этом, поэтому бюджет соответствующий.

Пишите, желающие.