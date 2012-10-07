Добрый день, уважаемые веб-лансеры! Публикую свой первый проект на данном сайте, так как вынужден был уйти с фриланса, ввиду его идиотизма. Задача, собственно, описана в заголовке. ...
Видеомонтаж - срочно
Необходимо на видеозаписи сделать монтаж как с движущегося грузовика падает груз (деревянная чурка)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать два рекламных ролика для телерекламы: 1. Реклама сайта. Есть звуковая дорожка, необходимо только видео. Сценарий есть. 2. Реклама интернет-конкурса красоты. Нужен и звук и видео. Хронометраж роликов 15 сек.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Ищу ответственного специалиста для регулярной работы (несколько заказов в месяц) - изготовление звуковых дорожек для видеороликов. Чаще всего - простые информационные ролики, где дикторская речь не подгоняется под видео, а только ...Закрыт13 лет назад
Задача оцифровать CD в mp3 всего 5 стандартных муз.альбомов передаю - получаю от вас mp3 файлы В mp3 должны быть полностью прописаны основные теги ID3v: альбом, название трека, исполнитель итп ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется: видеоролик по презентации-тематике(для взрослых) работы сайта сюжет: названия-заставки-обыграть юмористическую ситуацию (анекдот и т.д.)-с положительным итогом-или положительным подтекстом- еще раз заставка. До 3 минут.Замысел, раскадровка фильма Планы кадров. Озвучивание ...Закрыт13 лет назад
- $2500
срочно нужен видеодизайнер, киев.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать ролик на youtube , ок 3 минут Тема ролика будет что-то типа этого, все Тесксты мы предоставляем (будут на английском) http://www.youtube.com/watch?v=_VIrFkDYxvM Но хотелось что более оригинальне ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянной основе требуются люди, которые будут обрабатывать аудиофайлы – убирать шумы, вырезать паузы и лишнюю информацию, улучшать качество, очищать от помех аудио с целью создания качественной аудиозаписи.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Всем привет! Нужно сделать видео-ролик. Звуковое и музыкальное оформление. Можно использовать готовые элементы, наработки и т.п. Длительность примерно 5 минут Материалы предоставлю: *фотографии *видео *текст *пожелания ...Видеомонтаж19 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть флеш-баннер вот такого плана http://www.flashxml.net/banner-rotator.html, надо сделать из него видео. Звука во флеше нет, просто видео. Задача срочная.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт13 лет назад