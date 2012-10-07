Добавить субтитры к видеоролику

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки96 просмотров

Есть видео на английском языке, есть к нему перевод. Необходимо смонтировать субтитры обычным шрифтом, белым. Главное требование - чтоб легко читалось и субтитры совпадали с оригинальным текстом.

skype jubeyjuba

13 лет назад
jubey
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Склейка 3 видеороликов в 1

    $50

    Добрый день, уважаемые веб-лансеры! Публикую свой первый проект на данном сайте, так как вынужден был уйти с фриланса, ввиду его идиотизма. Задача, собственно, описана в заголовке. ...

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламные ролики

    Требуется создать два рекламных ролика для телерекламы: 1. Реклама сайта. Есть звуковая дорожка, необходимо только видео. Сценарий есть. 2. Реклама интернет-конкурса красоты. Нужен и звук и видео. Хронометраж роликов 15 сек.

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу звукомонтажёра (звук для видеороликов)

    Добрый день! Ищу ответственного специалиста для регулярной работы (несколько заказов в месяц) - изготовление звуковых дорожек для видеороликов. Чаще всего - простые информационные ролики, где дикторская речь не подгоняется под видео, а только ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Москва. Оцифровка CD в MP3

    Задача оцифровать CD в mp3 всего 5 стандартных муз.альбомов передаю - получаю от вас mp3 файлы В mp3 должны быть полностью прописаны основные теги ID3v: альбом, название трека, исполнитель итп ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация сайта.

    $100

    Требуется: видеоролик по презентации-тематике(для взрослых) работы сайта сюжет: названия-заставки-обыграть юмористическую ситуацию (анекдот и т.д.)-с положительным итогом-или положительным подтекстом- еще раз заставка. До 3 минут.Замысел, раскадровка фильма Планы кадров. Озвучивание ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать ролик на youtube для компании

    Здравствуйте, Нужно создать ролик на youtube , ок 3 минут Тема ролика будет что-то типа этого, все Тесксты мы предоставляем (будут на английском) http://www.youtube.com/watch?v=_VIrFkDYxvM Но хотелось что более оригинальне ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка аудио файла.

    На постоянной основе требуются люди, которые будут обрабатывать аудиофайлы – убирать шумы, вырезать паузы и лишнюю информацию, улучшать качество, очищать от помех аудио с целью создания качественной аудиозаписи.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Монтаж домашнего видео

    $10

    Всем привет! Нужно сделать видео-ролик. Звуковое и музыкальное оформление. Можно использовать готовые элементы, наработки и т.п. Длительность примерно 5 минут Материалы предоставлю: *фотографии *видео *текст *пожелания ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад