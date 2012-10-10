Скоро в Одессе будет запущено новое реалити шоу модельной тематики. Называться будет "Супермодель Одессы". Девушки будут показывать свои модельные навыки, в том числе и в купальниках ) Предполагается, что участие в шоу будут принимать ...
- Юридические услуги4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать рассылку по тематическим форумам и доскам. Модельная тематика. Наш сайт sportmodels.com.ua На данном этапе необходимо разослать до 1 000 наших ссылок с описанием. Владимир. skype jubeyjubaПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо найти мед. клиники в Италии в рамках одного сегмента мед. услуг, прозвонить и предоставить список клиник мне. Skype jubeyjubaПрочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести английский IT сайт на русский язык. Быстро, качественно, не упустив при переводе основную идею. skype jubeyjubaПрочее7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть видео на английском языке, есть к нему перевод. Необходимо смонтировать субтитры обычным шрифтом, белым. Главное требование - чтоб легко читалось и субтитры совпадали с оригинальным текстом. skype jubeyjubaВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо перевести видео ролик близко к тексту . Тематика - модельный бизнес. Продолжительность ролика - 3 минуты. Требования к исполнителю - опыт работы, творческий подход. Skype - jubeyjubaПереводы9 заявокЗакрыт11 лет назад
1. Необходимо разработать дизайн визиток а)модельного агенства; б)компании- разработчика ПО (логотипы е 2. Модернизировать дизайн сайта Более подробная информация в скайпе jubeyjubaДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад