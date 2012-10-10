jubey

Владимир jubey

 
33 годаУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Консультация + составить контракт

    Скоро в Одессе будет запущено новое реалити шоу модельной тематики. Называться будет "Супермодель Одессы". Девушки будут показывать свои модельные навыки, в том числе и в купальниках ) Предполагается, что участие в шоу будут принимать ...

    Юридические услуги4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать рассылку по тематическим доскам

    Необходимо сделать рассылку по тематическим форумам и доскам. Модельная тематика. Наш сайт sportmodels.com.ua На данном этапе необходимо разослать до 1 000 наших ссылок с описанием. Владимир. skype jubeyjuba

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод сайта

    Необходимо перевести английский IT сайт на русский язык. Быстро, качественно, не упустив при переводе основную идею. skype jubeyjuba

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить субтитры к видеоролику

    Есть видео на английском языке, есть к нему перевод. Необходимо смонтировать субтитры обычным шрифтом, белым. Главное требование - чтоб легко читалось и субтитры совпадали с оригинальным текстом. skype jubeyjuba

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта и визиток

    1. Необходимо разработать дизайн визиток а)модельного агенства; б)компании- разработчика ПО (логотипы е 2. Модернизировать дизайн сайта Более подробная информация в скайпе jubeyjuba

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlexKantegro
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$800
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта и визиток
Отличный заказчик, четкое тз, формулировка задач, своевременная оплата. Спасибо за интересный проект!
Задачи выполнены качественно и в срок. Поправки вносились оперативно, Александр всегда на связи. Дизайном остались довольны, будем сотрудничать ещё.
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