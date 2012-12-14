Консультация + составить контракт

Скоро в Одессе будет запущено новое реалити шоу модельной тематики. Называться будет "Супермодель Одессы". Девушки будут показывать свои модельные навыки, в том числе и в купальниках ) Предполагается, что участие в шоу будут принимать девушки возрастом от 16 лет. В связи с этим возникли следующие вопросы :

1.Могут ли в шоу нашего формата участвовать девушки, если им меньше 18-ти, и если да, то нужно ли разрешение от родителей?

2.Также нужно двухстороннее соглашение между моделями и шоу, что они не против использования их изображения в СМИ)

3. Можно ли разместить договор непосредственно на оф. сайте проекта, чтобы девушки ставили галочку "согласиться с условиями" при отправлении анкеты и мы не были обременены никакими бумагами ?

В общем мы хотим обезопасить себя от любых проблем с родителями, моделями и т.д., если вдруг такие возникнут. Я так думаю, если несовершеннолетние девушки могут участвовать в шоу, то для них нужно составлять отдельный контракт, немного отличный от контракта для совершеннолетних.