Перевод сайта

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Закрыт7 заявок164 просмотра

Необходимо перевести английский IT сайт на русский язык. Быстро, качественно, не упустив при переводе основную идею.

skype jubeyjuba

13 лет назад
jubey
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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