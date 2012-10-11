Нужен удаленный секретарь

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Закрыт19 заявок467 просмотров

Не знаю насколько верно ищу на этом сайте.

Нужен удаленный секретарь. В основном - поиск информации в интернете, составление отчетов, поиск контактов людей и баз данных, возможно ведение каких-то переговоров через Skype, ICQ, E-mail.

Работа на полную занятность.

Пишите пожалуйста желаемую зарплату в месяц.

Место работы и страна работы значения не имеют, важно только постоянное наличие доступа к интернету.

13 лет назад
andrewcrower
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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