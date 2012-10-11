Исполнитель для публикации объявлений на досках

Надо публиковать моё объявление на досках. Часть дам, часть самим надо найти. Недвижимость.

Предлагайте оплату за 1 объявление. Чем ниже, с тем и буду работать. Работа постоянная с увеличением цены, по мере получения откликов на объявления.