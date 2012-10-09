Нужна расшифровка лекций на русском и английском

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт11 заявок188 просмотров

Нужны расшифровки проведенных лекций на русском и английском языках.

Всего роликов 7. Общее время для расшифровки 4:51:42

Стоимость от исполнителя.

13 лет назад
polin_pechenkin
Печерская 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется маркетолог-копирайтер

    Требуется проанализировать конкурентов в тематике которую укажем в личной переписке. на основании анализа выдать выдать несколько конкурентосбособных коммерческих предложений для вывешивания на сайт. написать текста для сайта на заданную тематику, продумав структуру ...

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен удаленный секретарь

    Не знаю насколько верно ищу на этом сайте. Нужен удаленный секретарь. В основном - поиск информации в интернете, составление отчетов, поиск контактов людей и баз данных, возможно ведение каких-то переговоров через Skype, ICQ, E-mail. ...

    Прочее19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрытая реклама сайта

    $50

    Нужно найти 10 форумов по запросам, какие я дам. И отписаться в тех темах на форумах, которые выдадут поисковые системы в результатах (если они будут). Скрытая реклама сайта (доступскается не аткивная ссылка).

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Зарегистрироваться в 2 форумах

    Нужно зарегистрироваться на 2 VoIp форумах: http://forum.asterisk.ru/ http://asterisk-support.ru/forum/ Прошу помочь, потому что при регистрации задается сложный технический вопрос по IP телефонии и я не могу найти на него ответ. ...

    Asterisk
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведение паблика ВКонтакте

    Ищу девушек или молодых людей на постоянной основе для ведения паблика вконтакте - студенческого, школьного и интеллектуального. Требования: ежедневное пребывание в сетях, ответственность, привествуется знания и опыт в ведении пабликов

    Прочее14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переименовать картинки на сайте

    $10

    Нужно человека, который сможет в админке сайта WordPpess делая комбинацию клавиш Ctrl+C - Ctrl+V, переименовать чуть более 600 картинок. Работа легкая, но монотонная.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Специалист для ведения 3-х блогов + соц. сети

    $650

    1. Ведение блога на русском языке по 3-4 поста в месяц, тематика телекоммуникации + странички ВК, ФБ. 2. Ведение 2х блогов на английском по 3-4 поста в месяц, тематика мобильные игры + соц странички ...

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад