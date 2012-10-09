Требуется проанализировать конкурентов в тематике которую укажем в личной переписке. на основании анализа выдать выдать несколько конкурентосбособных коммерческих предложений для вывешивания на сайт. написать текста для сайта на заданную тематику, продумав структуру ...
Нужна расшифровка лекций на русском и английском
Нужны расшифровки проведенных лекций на русском и английском языках.
Всего роликов 7. Общее время для расшифровки 4:51:42
Стоимость от исполнителя.
Заявки фрилансеров
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