Проблемы с сайтом на сервере

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок219 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть интернет-магазин на Joomla 1.5

Недавно случились проблемы на сервере, из за которые сайт перестал работать.

Хост-провайлер говорит, что "директории сайта размещено множество вредоносных скриптов".

Нужна помощь в настройке сайта.

Joomla
11 лет назад
Ekoo0
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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