Требуется создать приложение для ВКонтакте (адаптировать раздел на сайте "Гороскоп" и внедрить в приложение для ВК). Для примера, требуется нечто вот такое: http://vk.com/dailyhoro?mid=57504 Очень сжатые сроки!
Проблемы с сайтом на сервере
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть интернет-магазин на Joomla 1.5
Недавно случились проблемы на сервере, из за которые сайт перестал работать.
Хост-провайлер говорит, что "директории сайта размещено множество вредоносных скриптов".
Нужна помощь в настройке сайта.
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