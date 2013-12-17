Выбор цвета и модели товара в Virtuemart

В карточке товара Virtuemart 2 выбор цвета товара нужно реализовать при помощи цветных квадратиков. При нажатии на квадрат, меняется главное изображение товара на соответствующее цвету (без перезагрузки страницы). Выбор моделей товара нужно реализовать на радио-кнопках, при смене модели меняется изображение товара в соответствии с выбранным цветом и моделью. Смена изображений должна происходить без перезагрузки всей страницы. Данные о выбранных моделях и цветах должны передаваться в корзину. Желательно (если такое возможно), чтобы и картинка определенного цвета и модели передавалась в корзину

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