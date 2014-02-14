Добрый день. На сайте используется скрипт для генерации ЧПУ для категорий и товаров. Необходимо дополнить его функцией генерации ЧПУ для материалов которые находятся в блоге. Сам блог выполнен на компоненте pavblog ...
Увеличения флеш игры на весь экран
Необходимо установить на сайте скрипт, который позволяет увеличивать флеш игру на весь экран во всплывающем окне, как на примере http://flash-igry.com/zombi/vyzhit-sredi-zombi
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