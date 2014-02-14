Увеличения флеш игры на весь экран

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки162 просмотра

Необходимо установить на сайте скрипт, который позволяет увеличивать флеш игру на весь экран во всплывающем окне, как на примере http://flash-igry.com/zombi/vyzhit-sredi-zombi

11 лет назад
skyter777
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа была сделана в быстро и качественно. Буду дальше сотрудничать. Рекомендую.
Спасибо - как всегда адекватно поработали - чувак пора уже на ты перейти) И в аське добавиться) или в скайпе) Буду рад любому сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад