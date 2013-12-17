Нужен модуль.

Для сайта компании пассажирских перевозок нужно сделать модуль расчета стоимости услуги.

Алгоритм прост:

1. пользователь заполняет форму, указывая направление доставки, вид перевозки (индивидуальная или групповая) и забирать с адреса или нет, получается стоимость доставки,

2. указанные данные переносятся в договор, который отправляется на эл. почту транспортной компании.

Еще необходимо,чтобы все оформленные на сайте заявки отражались в личном кабинете администратора. В Виде таблицы, с выбором временного промежутка и возможностью отмечать вручную галочками выполненные заявки.

Сайт на wordpress. Форма заявки готова, дизайн не нужен.