1) Сайт с личным кабинетом * Должны быть группы пользователей admin/user 2) Возможность включать/ отключать приём оплаты через робокасу. Те принимать средства либо на форму оплаты мерчанта ...
Нужен модуль.
Для сайта компании пассажирских перевозок нужно сделать модуль расчета стоимости услуги.
Алгоритм прост:
1. пользователь заполняет форму, указывая направление доставки, вид перевозки (индивидуальная или групповая) и забирать с адреса или нет, получается стоимость доставки,
2. указанные данные переносятся в договор, который отправляется на эл. почту транспортной компании.
Еще необходимо,чтобы все оформленные на сайте заявки отражались в личном кабинете администратора. В Виде таблицы, с выбором временного промежутка и возможностью отмечать вручную галочками выполненные заявки.
Сайт на wordpress. Форма заявки готова, дизайн не нужен.
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