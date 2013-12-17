Сайт с личным кабинетом + привязка онлайн оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок164 просмотра

1) Сайт с личным кабинетом

* Должны быть группы пользователей admin/user

2) Возможность включать/ отключать приём оплаты через робокасу. Те принимать средства либо на форму оплаты мерчанта вебмани либо на форму оплаты робокассы.

3) После оплаты, человек должен получить письмо с уведомлением о покупке, прикреплнным файлом и username/password, которые будут браться ил базы данных, таблички server_users, причем нужно сделать флаг (active/inactive), по которому сайт будет понимать если это пользователь свободен или его уже отправили по почте.

11 лет назад
Make_Profit
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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