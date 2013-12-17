Здравствуйте. Требуется натянуть вёрстку на OpenCart И подключить робокассу. Вёрстка: http://vlmod.vmshops-studio.ru/ главная страница http://vlmod.vmshops-studio.ru/catalog.html каталог http://vlmod.vmshops-studio.ru/news.html новости http://vlmod.vmshops-studio.ru/product.html продукт http://vlmod.vmshops-studio.ru/contact.html контакты http://vlmod.vmshops-studio.ru/about.html пример статичной ...
Сайт с личным кабинетом + привязка онлайн оплаты
1) Сайт с личным кабинетом
* Должны быть группы пользователей admin/user
2) Возможность включать/ отключать приём оплаты через робокасу. Те принимать средства либо на форму оплаты мерчанта вебмани либо на форму оплаты робокассы.
3) После оплаты, человек должен получить письмо с уведомлением о покупке, прикреплнным файлом и username/password, которые будут браться ил базы данных, таблички server_users, причем нужно сделать флаг (active/inactive), по которому сайт будет понимать если это пользователь свободен или его уже отправили по почте.
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