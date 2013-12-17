Программирование личного кабинета

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок176 просмотров

Требуется выполнить программирование относительно несложного сайта с простым личным кабинетом.

Общее количество макетов 10.

Верстка уже делается и будет завершена в течение 1-2 дней.

От Вас нужен только программинг.

Тематика — продажа одной услуги — заказ деда мороза на дом, с проверкой статуса заказа.

Необходимо также подключить робокассу (желательно готовым модулем).

В приложении макеты: главная и страница личного кабинета (раздел партнерская программа делать не нужно, если с основной частью сработаемся, партнерскую программу закажем отдельно) прикреплены, это 2 самых сложных макета, все остальные макеты простые, примеры двух простых макетов также есть в приложенных к проекту файлах.

Функционал у сайта достаточно простой, упор на графику просто сделан.

Сроки ОЧЕНЬ сжатые. Верстку передадим выбранному исполнителю.

Требования: PHP + MySQL. Предпочтительнее фреймворк Yii, но рассмотрим и любые другие варианты.

Просьба указывать движок, на котором сможете выполнить разработку, Ваше предложение по цене, а также срок выполнения.

Еще раз повторюсь, нужен только программинг, верстка уже делается другим исполнителем. Просто чтобы не терять времени можно было бы тех. начать написать параллельно и потом только портировать верстку на программный код.

MySQLPHPYii
11 лет назад
NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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