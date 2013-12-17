Простые доработки сайта на Drupal 2 простых доработки одна по верстки другая лайтбокс сроки на всех 1-2 часа, это более чем достаточно для профи. бюджет на работу 500 рублей, оплачиваем по факту ...
Программирование личного кабинета
Требуется выполнить программирование относительно несложного сайта с простым личным кабинетом.
Общее количество макетов 10.
Верстка уже делается и будет завершена в течение 1-2 дней.
От Вас нужен только программинг.
Тематика — продажа одной услуги — заказ деда мороза на дом, с проверкой статуса заказа.
Необходимо также подключить робокассу (желательно готовым модулем).
В приложении макеты: главная и страница личного кабинета (раздел партнерская программа делать не нужно, если с основной частью сработаемся, партнерскую программу закажем отдельно) прикреплены, это 2 самых сложных макета, все остальные макеты простые, примеры двух простых макетов также есть в приложенных к проекту файлах.
Функционал у сайта достаточно простой, упор на графику просто сделан.
Сроки ОЧЕНЬ сжатые. Верстку передадим выбранному исполнителю.
Требования: PHP + MySQL. Предпочтительнее фреймворк Yii, но рассмотрим и любые другие варианты.
Просьба указывать движок, на котором сможете выполнить разработку, Ваше предложение по цене, а также срок выполнения.
Еще раз повторюсь, нужен только программинг, верстка уже делается другим исполнителем. Просто чтобы не терять времени можно было бы тех. начать написать параллельно и потом только портировать верстку на программный код.
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