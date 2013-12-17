Простые доработки сайта на Drupal

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок148 просмотров

Простые доработки сайта на Drupal

2 простых доработки одна по верстки другая лайтбокс

сроки на всех 1-2 часа, это более чем достаточно для профи.

бюджет на работу 500 рублей, оплачиваем по факту готовности

очень желательно или вебмани или яндекс

Drupal
11 лет назад
MediaLite
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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