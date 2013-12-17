Простые доработки сайта на Drupal

2 простых доработки одна по верстки другая лайтбокс

сроки на всех 1-2 часа, это более чем достаточно для профи.

бюджет на работу 500 рублей, оплачиваем по факту готовности

очень желательно или вебмани или яндекс