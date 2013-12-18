Настройка e-mail уведомлений на сайте (Opencart)

Добрый день.

Необходимо настроить почтовые уведомления. Сайт bosanogka.org.ua

Уведомления должны приходить по следующим событиям:

1. При оформлении заказа приходит почта клиенту с текстом: Ваш Заказ номер (такой-то). Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.

2. При оформлении заказа приходит почта администратору с уведомлением о заказе.

3. При заполнении формы «Перезвоните мне» почта приходит администратору со всеми полями указанными в форме.

4. При написания отзыва почта приходит администратору с уведомлением о том что написан отзыв к такому-то товару.

5. При заполнение формы обратной связи приходит письмо администратору с текстом из формы и контактами отправителя, а отправителю приходит письмо: "Ваше сообщение отправлено. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время."

Предлагайте цену и сроки.

Внимание! Перед тем как предлагать свои условия будьте уверенны что вы это сделаете!

Приглашаю фрилансеров с Украины.