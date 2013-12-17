Специалист HostCMS

Сделать заказ "в 1 клик", сделать чтобы на главную выводились товары только избранных групп, т.е. на в 4 этапа, а в один. Всего 4 поля: ФИО Адрес Телефон Электронная почта Поля должны быть не обязательными! Так же у меня есть несколько групп товаров, рубашки нескольких марок, запонки, галстуки, кашне. Так вот, нужно сделать вывод на главной только избранных групп, например только рубашек.