Специалист HostCMS

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Закрыт1 заявка75 просмотров

Сделать заказ "в 1 клик", сделать чтобы на главную выводились товары только избранных групп, т.е. на в 4 этапа, а в один. Всего 4 поля: ФИО Адрес Телефон Электронная почта Поля должны быть не обязательными! Так же у меня есть несколько групп товаров, рубашки нескольких марок, запонки, галстуки, кашне. Так вот, нужно сделать вывод на главной только избранных групп, например только рубашек.

11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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