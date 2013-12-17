Улучшаем партнерку на php

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

Для php скрипта партнерской программы нужно сделать ряд работ.

1-часть. Небольшие доработки на стороне, принимающей трафик.

Тут мелкие несложные задания. Подробности опишу соискателю.

2-часть. Организовать прием дополнительных параметров в URL.

Тут уже интереснее, подробности также соискателю.

3-я часть. Сделать Postback.

Приоритет в этом же порядке.

Скрипт написан культурным кодом.

Оплата по факту, либо СБР. Бюджет обсуждаемый.

Сроки: п.1 - один день , п.2 - неделя, п.3 - неделя; можно досрочно.

PHP
11 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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