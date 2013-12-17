Добрый день. Необходимо настроить почтовые уведомления. Сайт bosanogka.org.ua Уведомления должны приходить по следующим событиям: 1. При оформлении заказа приходит почта клиенту с текстом: Ваш Заказ номер (такой-то). Наши менеджеры свяжутся с ...
Исправить ошибку в сопутствующих товарах (Joomla)
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