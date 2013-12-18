Аjax error (500)

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Завершен3 заявки123 просмотра

На сайте перестал работать fancybox - открывать ajax модальные окна.

Сообщение об ошибке. Сервер отдает 500-й статус ошибки и нормальный контент страницы.

AJAX
11 лет назад
glaberzu
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Сергей спас меня в ходе конструктивного диалога, помог четко локализовать ошибку практически как телепат - на этапе предварительного анализа еще не посмотрев что там на сервере и откуда ноги растут. Следуя рекомендациям быстро пофиксил ошибку. Замечательный исполнитель с аналитическим умом! Огромное спасибо :)
Очень приятный заказчик, рекомендую!

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pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад