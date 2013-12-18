Корректировка модуля на сайте на Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки109 просмотров

Нужно изменить внешний вид модуля на действующем сайте ( платформа Битрикс). Подробности задания, адрес сайта - письмом.

11 лет назад
bp2010
Галина 
58 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров