Нужен скрипт на сайт для рассчета мощности

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  2. Веб-программирование
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Нужен модуль на сайт http://maksimum-spb.ru который бы рассчитывал необходимую мощность на необходимое количество модулей или лент, т.е. пользователь выбирает из выпадающего списка продукт, вводит количество, нажимает рассчитать и получает необходимую мощность которая считается по формуле: (мощность модуля) * количество + 20%. + Идет подборка блоков.

11 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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