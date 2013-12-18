Превратить вордпресс в блогплатформу

Есть сайт на вордпресс. На сайте примерно 300 страниц и посещаемость 5 к в сутки. Нужно превратить его в блогплатформу. При этом я хочу чтобы выполнялись некоторые условия. Я хочу, чтобы все было предельно просто и в принципе, должно получиться примерно как этот сайт blog.liga.net

1. Любой пользователь должен иметь возможность завести свой блог.

2. Блоги пользователей должны быть в отдельных папках.

3. Дизайн сайта менять не нужно.

4. Дизайн блогов должен быть такой же как и основного сайта.

5. Админка авторов должна быть предельно проста.

6. В блоги авторов можно устанавливать отдельные рекламные блоки.

7. Можно отслеживать статистику рекламных блоков, установленных на конкретно блоге.

8. У записей в блогах авторов должен быть счетчик просмотров.

9. Этот счетчик просмотров можно периодически обнулять.

10. У каждого автора должен быть свой профиль, в котором будет краткая информация про него.

11. Статьи из блогов должны подтягиваться на главную страницу сайта.

12. Превью статьи должно быть с фотографией автора.

13. Авторы при написании статьи могут присваивать ей рубрику.

14. Рубрики должны быть общими для всего сайта.

15. При заходе в конкретную рубрику должна отображаться лента статей авторов, которые присвоили им эту рубрику.

16. Дизайн у всех блогов должен быть один и тот же.

17. Все статьи, которые на данный момент есть на сайте должны быть присвоены одному автору и отображаться в блоге этого автора.

18. В сайдбарах должны отображаться список авторов, рейтинг авторов, рейтинг статей по просмотрам, по комментариям и такое прочее. Это пункт обсуждается дополнительно.

В общем на этом сайте не предполагается ничего кардинально нового, чего нет на сайте примере blog.liga.net.

Жду предложений по цене, срокам и возможным способам реализации. Рассмотрю любые возможности.