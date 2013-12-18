Привет, дорогой друг! Если ты читаешь это сообщение, значит наверняка ты считаешь себя нереально крутым верстальщиком-программистом. Спешу тебя огорчить, очень вероятно, что это не так. НО! Как говорил кто-то очень великий, ...
Превратить вордпресс в блогплатформу
Есть сайт на вордпресс. На сайте примерно 300 страниц и посещаемость 5 к в сутки. Нужно превратить его в блогплатформу. При этом я хочу чтобы выполнялись некоторые условия. Я хочу, чтобы все было предельно просто и в принципе, должно получиться примерно как этот сайт blog.liga.net
1. Любой пользователь должен иметь возможность завести свой блог.
2. Блоги пользователей должны быть в отдельных папках.
3. Дизайн сайта менять не нужно.
4. Дизайн блогов должен быть такой же как и основного сайта.
5. Админка авторов должна быть предельно проста.
6. В блоги авторов можно устанавливать отдельные рекламные блоки.
7. Можно отслеживать статистику рекламных блоков, установленных на конкретно блоге.
8. У записей в блогах авторов должен быть счетчик просмотров.
9. Этот счетчик просмотров можно периодически обнулять.
10. У каждого автора должен быть свой профиль, в котором будет краткая информация про него.
11. Статьи из блогов должны подтягиваться на главную страницу сайта.
12. Превью статьи должно быть с фотографией автора.
13. Авторы при написании статьи могут присваивать ей рубрику.
14. Рубрики должны быть общими для всего сайта.
15. При заходе в конкретную рубрику должна отображаться лента статей авторов, которые присвоили им эту рубрику.
16. Дизайн у всех блогов должен быть один и тот же.
17. Все статьи, которые на данный момент есть на сайте должны быть присвоены одному автору и отображаться в блоге этого автора.
18. В сайдбарах должны отображаться список авторов, рейтинг авторов, рейтинг статей по просмотрам, по комментариям и такое прочее. Это пункт обсуждается дополнительно.
В общем на этом сайте не предполагается ничего кардинально нового, чего нет на сайте примере blog.liga.net.
Жду предложений по цене, срокам и возможным способам реализации. Рассмотрю любые возможности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт http://umcbdr.com.ua/ в реестре надо добавить два столбца ( рис.1) 1. название (должно быть уникальным) 2.дата ( по истечению определенного срока, подсвечивать надпись другим цветом) и в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый сайт - Интернет-магазин металлопроката и строй материалов. Магазин работает на самописном движке, модернизировать его не представляется возможным. Нужно во вложенную папку установить новый дивжок Maxystore перенести на него уже сверстанный шаблон старого ...Завершен11 лет назад
- $50
Приветствую! Нужно поправить форму обратной связи. Поля: - Имя - Номер телефона Потребуется проверка введенных значений + защита от спама (но не каптча - скрытое поле, например). Данные уходят ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен простой конструктор сайта для работы только с готовым шаблоном. Яркий пример того что надо это WebSite X5 но надо ещё проще. В итоге суть программы это быстро отредактировать шаблон, а именно внести мелкие ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
CMS OpenCart в личном кабинете файлы для скачивания разбиты по страницам, сами файлы идут списком с разделяемым заголовком, необходимо если лимит исчерпан, чтобы файлы вместе с заголовком переходили на следующую страницу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
1. Сортировка товара стандартно что б стояла «Сетка» 2.Под слайд шоу установить такое же меню как и над слайд шоу. только другим цветом (возможно ализариновым красным) что б в это меню я мог добавить ...Завершен11 лет назад
Добрый день, коллеги! Для одного проекта на битриксе для начала нужно сделать следующие штуки: 1. Возможность комментирования страницы стандартными средствами битрикса (без плагинов а-ля disqus) 2. Сделать "модуль" с HTML содержанием, который можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется натянуть вёрстку на OpenCart. И подключить платёжную систему. Вёрстка: http://vlmod.vmshops-studio.ru/ главная страница http://vlmod.vmshops-studio.ru/catalog.html каталог http://vlmod.vmshops-studio.ru/news.html новости http://vlmod.vmshops-studio.ru/product.html продукт http://vlmod.vmshops-studio.ru/contact.html контакты ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт - ipdvg.ru Переделать главную страницу, прямо под слайдером три картинки, сейчас туда рандомно выводятся три случайныx проекта, а надо: 1. отлючить вывод проектов на главную 2. сами три ...Завершен11 лет назад