Приветствую! Нужно поправить форму обратной связи. Поля: - Имя - Номер телефона Потребуется проверка введенных значений + защита от спама (но не каптча - скрытое поле, например). Данные уходят ...
Парсер сайта + установка и настройка Maxystore
Есть готовый сайт - Интернет-магазин металлопроката и строй материалов. Магазин работает на самописном движке, модернизировать его не представляется возможным.
Нужно во вложенную папку установить новый дивжок Maxystore перенести на него уже сверстанный шаблон старого движка и написать для него парсер товаров и категорий с сайта rdstroy.ru(полный перенос каталога). Можно использовать например этот скрипт импорта: http://maxzon.ru/module/module-155/347-instrument-eksport-import-dlya-maxystore-v1551.html
+ Объединить меню двух движков, что бы с фронта все выглядело как один сайт(просто в шаблоны каждого из движков добавить меню категорий другого, если получится сделать запросом к бд, что бы новые категории появлялись сами будет лучше).
Сайт для модернизации: ksg-group.ru
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