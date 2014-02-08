Парсер сайта + установка и настройка Maxystore

Есть готовый сайт - Интернет-магазин металлопроката и строй материалов. Магазин работает на самописном движке, модернизировать его не представляется возможным.

Нужно во вложенную папку установить новый дивжок Maxystore перенести на него уже сверстанный шаблон старого движка и написать для него парсер товаров и категорий с сайта rdstroy.ru(полный перенос каталога). Можно использовать например этот скрипт импорта: http://maxzon.ru/module/module-155/347-instrument-eksport-import-dlya-maxystore-v1551.html

+ Объединить меню двух движков, что бы с фронта все выглядело как один сайт(просто в шаблоны каждого из движков добавить меню категорий другого, если получится сделать запросом к бд, что бы новые категории появлялись сами будет лучше).

Сайт для модернизации: ksg-group.ru