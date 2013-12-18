Верстальщик/программист

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Закрыт1 заявка183 просмотра

Привет, дорогой друг!

Если ты читаешь это сообщение, значит наверняка ты считаешь себя нереально крутым верстальщиком-программистом. Спешу тебя огорчить, очень вероятно, что это не так. НО! Как говорил кто-то очень великий, кажется, Бэтман: «Люди познаются в действиях». Докажи нам, что ты тот самый Лев Толстой, а не :№% простой! Перейду к делу. Доблестная команда покорителей интернет-пространства практически собрана. Директолог, копирайтер, дизайнер, , маркетлог и конечно же менеджер по работе с партнерами уже готовы ринуться в бой и возможно ждут для подкрепления ИМЕННО ТЕБЯ! Нам требуется бог программирования и верстки с гигантским опытом работы, адекватными амбициями и желанием прокачивать скиллы в этой сфере. Обязательно! наличие портфеля и умение хоть как-то общаться с людьми. Потробности в личку! Жду отклика героя!

11 лет назад
moneikos
Михаил 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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