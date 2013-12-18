Сайт http://umcbdr.com.ua/ в реестре надо добавить два столбца ( рис.1) 1. название (должно быть уникальным) 2.дата ( по истечению определенного срока, подсвечивать надпись другим цветом) и в ...
Верстальщик/программист
Привет, дорогой друг!
Если ты читаешь это сообщение, значит наверняка ты считаешь себя нереально крутым верстальщиком-программистом. Спешу тебя огорчить, очень вероятно, что это не так. НО! Как говорил кто-то очень великий, кажется, Бэтман: «Люди познаются в действиях». Докажи нам, что ты тот самый Лев Толстой, а не :№% простой! Перейду к делу. Доблестная команда покорителей интернет-пространства практически собрана. Директолог, копирайтер, дизайнер, , маркетлог и конечно же менеджер по работе с партнерами уже готовы ринуться в бой и возможно ждут для подкрепления ИМЕННО ТЕБЯ! Нам требуется бог программирования и верстки с гигантским опытом работы, адекватными амбициями и желанием прокачивать скиллы в этой сфере. Обязательно! наличие портфеля и умение хоть как-то общаться с людьми. Потробности в личку! Жду отклика героя!
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