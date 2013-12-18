Есть готовый сайт - Интернет-магазин металлопроката и строй материалов. Магазин работает на самописном движке, модернизировать его не представляется возможным. Нужно во вложенную папку установить новый дивжок Maxystore перенести на него уже сверстанный шаблон старого ...
Доработка БД, Joomla + PHP
Сайт
в реестре надо добавить два столбца ( рис.1)
1. название (должно быть уникальным)
2.дата ( по истечению определенного срока, подсвечивать надпись другим цветом)
и в форме добавления информации (рис.2) надо добавить два поля которые будут попадать в эти два столбца.
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