Доработки в ИМ Амиро CMS

есть интернет-магазин клиента

хотят принимать платежи по картам, яндекс деньги, вебмани и т.д и т.п.

проблема в том, что у робокассы комиссия 5% + налог они еще заплатят. Получается, что не выгодно все товары таким образом продавать, некоторые нужно обязательно догружать комплектующими на усмотрение менеджера.

получается нужна такая схема, чтобы либо при заказе любого товара и выборе оплаты через робокассу выводилось сообщение, что для этого варианта оплаты обратитесь к консультанту магазина и консультант уже давал бы какую-то секретную ссылку на дальнейшую оплату этими способами.

либо вариант 2 - вообще как-то автоматизировать это. Как минимум, какой-то чекбокс в админке, который некоторые товары не давал бы покупать этим способом.

Как максимум, чтобы система автоматически догружала такой товар комплектующими.

Хотелось бы от вас узнать насколько вообще возможно эти варианты реализовать на Амиро.

Ну и стоимость и сроки.