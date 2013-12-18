Интересуют люди которые в состоянии сделать грамотный парсер товаров в магазин сделанный на Prestashop из другого магазина. Так же у нас есть магазин на платформе - http://www.winshop.ru/ Там, собственно есть выгрузка ...
Доработки в ИМ Амиро CMS
есть интернет-магазин клиента
хотят принимать платежи по картам, яндекс деньги, вебмани и т.д и т.п.
проблема в том, что у робокассы комиссия 5% + налог они еще заплатят. Получается, что не выгодно все товары таким образом продавать, некоторые нужно обязательно догружать комплектующими на усмотрение менеджера.
получается нужна такая схема, чтобы либо при заказе любого товара и выборе оплаты через робокассу выводилось сообщение, что для этого варианта оплаты обратитесь к консультанту магазина и консультант уже давал бы какую-то секретную ссылку на дальнейшую оплату этими способами.
либо вариант 2 - вообще как-то автоматизировать это. Как минимум, какой-то чекбокс в админке, который некоторые товары не давал бы покупать этим способом.
Как максимум, чтобы система автоматически догружала такой товар комплектующими.
Хотелось бы от вас узнать насколько вообще возможно эти варианты реализовать на Амиро.
Ну и стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
СРОЧНО! Скрипт для перемещения и сохранения блоков на странице Необходимо выполнить следующую работу: На странице выводятся блоки div, в которых содержатся данные в тегах textarea, ...Закрыт11 лет назад
Есть сайт на вордпресс. На сайте примерно 300 страниц и посещаемость 5 к в сутки. Нужно превратить его в блогплатформу. При этом я хочу чтобы выполнялись некоторые условия. Я хочу, чтобы все было предельно просто ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Привет, дорогой друг! Если ты читаешь это сообщение, значит наверняка ты считаешь себя нереально крутым верстальщиком-программистом. Спешу тебя огорчить, очень вероятно, что это не так. НО! Как говорил кто-то очень великий, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт http://umcbdr.com.ua/ в реестре надо добавить два столбца ( рис.1) 1. название (должно быть уникальным) 2.дата ( по истечению определенного срока, подсвечивать надпись другим цветом) и в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый сайт - Интернет-магазин металлопроката и строй материалов. Магазин работает на самописном движке, модернизировать его не представляется возможным. Нужно во вложенную папку установить новый дивжок Maxystore перенести на него уже сверстанный шаблон старого ...Завершен11 лет назад
- $50
Приветствую! Нужно поправить форму обратной связи. Поля: - Имя - Номер телефона Потребуется проверка введенных значений + защита от спама (но не каптча - скрытое поле, например). Данные уходят ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен простой конструктор сайта для работы только с готовым шаблоном. Яркий пример того что надо это WebSite X5 но надо ещё проще. В итоге суть программы это быстро отредактировать шаблон, а именно внести мелкие ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
CMS OpenCart в личном кабинете файлы для скачивания разбиты по страницам, сами файлы идут списком с разделяемым заголовком, необходимо если лимит исчерпан, чтобы файлы вместе с заголовком переходили на следующую страницу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
1. Сортировка товара стандартно что б стояла «Сетка» 2.Под слайд шоу установить такое же меню как и над слайд шоу. только другим цветом (возможно ализариновым красным) что б в это меню я мог добавить ...Завершен11 лет назад