Парсер товаров в Prestashop

Интересуют люди которые в состоянии сделать грамотный парсер товаров в магазин сделанный на Prestashop из другого магазина.

Так же у нас есть магазин на платформе - http://www.winshop.ru/

Там, собственно есть выгрузка в Yandex.Market и вроде бы даже выгрузка товаров в txt и каких-то ещё форматах. Нужно посмотреть подробнее.

Большой плюс если уже делали парсер для Prestashop.

Требования к парсеру такие:

Парсер товара от А до Я.

Плюс, неплохо было бы, если бы в будущем используя парсер можно было обновлять цены.