СРОЧНО! Скрипт для перемещения и сохранения блоков на странице Необходимо выполнить следующую работу: На странице выводятся блоки div, в которых содержатся данные в тегах textarea, ...
Парсер товаров в Prestashop
Интересуют люди которые в состоянии сделать грамотный парсер товаров в магазин сделанный на Prestashop из другого магазина.
Так же у нас есть магазин на платформе - http://www.winshop.ru/
Там, собственно есть выгрузка в Yandex.Market и вроде бы даже выгрузка товаров в txt и каких-то ещё форматах. Нужно посмотреть подробнее.
Большой плюс если уже делали парсер для Prestashop.
Требования к парсеру такие:
Парсер товара от А до Я.
Плюс, неплохо было бы, если бы в будущем используя парсер можно было обновлять цены.
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